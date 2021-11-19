Главный тренер «Зенита» Сергей Семак прокомментировал победу над «Нижним Новгородом» (5:1).
«Хорошая игра в нашем исполнении, особенно в первом тайме. Во втором игра уже была более рваной. Создали много голевых моментов, достаточно много забили. Поздравляю болельщиков с победой, мы провели хороший матч. Теперь отдохнем — и будем готовиться к следующему матчу. Я говорил о выборе схеме на предматчевом брифинге. У нас не было Кругового при подготовке к этой встрече, он не получил практики в сборной. Поставили того игрока, который работал и был у нас перед глазами. Насчет Дугласа решили, что он будет полезнее в центре. Барриоса с нами почти не было, он прилетел практически за один день до матча. В центре сыграли два футболиста, которые, на наш взгляд, действовали там успешно. Посмотрели, как играется Ракицкому слева». — цитирует Семака пресс-служба клуба.
- 19 ноября 2021
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