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«Что-то из вселенной Марвел». Дзюба оценил возможность ухода в аренду в «Урал»

«Что-то из вселенной Марвел». Дзюба оценил возможность ухода в аренду в «Урал»
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Форвард «Зенита» Артём Дзюба дал понять, что не планирует переходить в «Урал» на правах аренды. Ранее президент клуба из Екатеринбурга Григорий Иванов заявил, что «Урал» заинтересован в аренде футболиста. Он предположил, что в Екатеринбурге Дзюба смог бы набрать форму и вернуться в сборную России.

«Это из области фантастики. Что-то из вселенной Марвел», — цитирует Дзюбу «Матч ТВ».

Сегодня, 19 ноября, Дзюба в матче 15-го тура РПЛ с «Нижним Новгородом» (5:1) оформил хет-трик. Он занимает 2-е место в списке лучших бомбардиров РПЛ в нынешнем сезоне. Нападающий «Зенита» забил уже 10 мячей, на 1-м месте находится форвард «Уфы» Гамид Агаларов, который отличился 11 раз.

Ранее Дзюба выражал недовольство тем, что не является стабильным игроком стартового состава «Зенита».

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