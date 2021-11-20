«Монако» пропустил два мяча в первые 10 минут матча с «Лиллем», но ушёл от поражения
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В Монако на стадионе «Луи II» завершился стартовый матч 14-го тура Лиги 1. «Монако» принимал «Лилль».
Встреча закончилась со счётом 2:2. Начало матча прошло с преимуществом гостей, которые в течение первых 10 минут забили два мяча. На 5-й минуте Джонатан Дэвид с пенальти открыл счёт, а на 9-й минуте форвард оформил дубль.
Но, несмотря на неудачное начало, «Монако» сумел вернуться в игру. На 41-й минуте Крепин Дьятта сократил отставание в счёте, а ничью хозяевам принёс точный удар Виссама Бен-Йеддера на 83-й минуте.
Российский полузащитник «Монако» Александр Головин пропустил этот матч. Он не был включён в заявку.
«Монако» набрал 19 очков, команда занимает 7-е место в турнирной таблице. «Лилль» с 17 очками находится на 12-м месте.
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