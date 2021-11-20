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«Бенфика» обыграла «Пасуш де Феррейра» в Кубке Португалии, забив 4 гола за 15 минут

«Бенфика» обыграла «Пасуш де Феррейра» в Кубке Португалии, забив 4 гола за 15 минут
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Завершился четвёртый раунд Кубка Португалии, в котором «Бенфика» принимала «Пасуш де Феррейра». Встреча состоялась в Лиссабоне на стадионе «Да Луш» и закончилась разгромной победой хозяев со счётом 4:1.

Гости открыли счёт на 52-й минуте после точного удара Нуну Сантуша. После этого «Бенфике» удалось забить четыре гола за 15 минут. На 78-й минуте Алехандро Гримальдо сравнял счет. Спустя три минуты Харис Сеферович вывел хозяев вперед. На 87-й минуте Рафаэл Силва упрочил преимущество «Бенфики» в счёте. Окончательную точку в матче на третьей компенсированной минуте поставил Эвертон.

Напомним, в предыдущем раунде «Бенфике» в дополнительное время удалось обыграть «Трофенсе» со счетом 2:1.
Действующим победителем турнира является «Брага», которая в финале прошлого сезона обыграла «Бенфику» со счётом 2:0.

Кубок Португалии. 4-й раунд
19 ноября 2021, пятница. 23:45 МСК
Бенфика
Лиссабон
Окончен
4 : 1
Пасуш де Феррейра
Пасуш де Феррейра
0:1 Сантуш – 52'   1:1 Гримальдо – 78'   2:1 Сеферович – 81'   3:1 Раф. Силва – 87'   4:1 Эвертон – 90+3'
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