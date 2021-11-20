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«Локомотив» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30

«Локомотив» — «Ахмат»: прямая онлайн-трансляция матча начнётся в 16:30
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Сегодня, 20 ноября, состоится матч «Локомотив» — «Ахмат». Встреча 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат».

Обслужит встречу бригада арбитров во главе с Сергеем Ивановым из Ростова-на-Дону. Помогать ему будут ассистенты Валерий Данченко (Уфа) и Роман Усачёв (Ростов-на-Дону). Резервный рефери — Артём Любимов (Санкт-Петербург).

Московский «Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (18) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).

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