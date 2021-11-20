Тайсон — о расизме на Украине: это сложная страна, в которой много предрассудков

Бывший полузащитник донецкого «Шахтёра» Тайсон, выступающий за «Интернасьонал», рассказал о проблеме расизма в Бразилии и на Украине.



«Ситуация с расизмом в Бразилии и на Украине схожа. Я жил в стране, в которой много предрассудков. Украина — сложная страна. Я приехал туда в 2010 году и играл с другом из Сенегала, который проходил через это каждый день, когда ходил по магазинам или водил сына в школу.



В Бразилии через это прошла моя мать. Мы переехали, мама покинула мой дом и переехала в другой в Пелотасе, где живут более высокопоставленные люди. Моя мама подметала, убиралась перед домом, проходили соседи и спрашивали, не новая ли она домработница. Это меня огорчает, потому что с расизмом сталкивается не только моя мама, но и другие люди. Мы куда-то заходим, и за нами следит охрана. Если это зависит от меня, я всегда буду бороться. Это происходит ежедневно, постоянно, и мы не можем молчать», — приводит слова Тайсона GauchaZH.

Новость по теме Игрок «Ворсклы»: в матче с киевским «Динамо» я стал жертвой расизма