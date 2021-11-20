«Локомотив» — «Ахмат»: Смолов не попал в заявку хозяев

Стали известны стартовые составы «Локомотива» и «Ахмата» на матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги. Встреча пройдёт на стадионе «РЖД Арена» в Москве. Стартовый свисток прозвучит в 16:30 мск. «Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Ахмат». Форвард «Локомотива» Фёдор Смолов не попал в заявку команды на эту встречу.



«Локомотив»: Гильерме, Рыбус, Ненахов, Сильянов, Мурило, Пабло, Тикнизян, Петров, Бека-Бека, Керк, Камано.



Запасные: Савин, Худяков, Живоглядов, Чёрный, Рыбчинский, Бабкин, Борисенко, Зинович, Хлынов, Лисакович.



«Ахмат»: Гудиев, Семёнов, Быстров, Нижич, Богосавац, Тимофеев, Коновалов, Уткин, Харин, Полярус, Архипов.



Запасные: Шелия, Мелихов, Уциев, Пуцко, Лысцов, Тодорович, Карапузов, Швец, Садулаев, Янку, Конате, Себай.

Московский «Локомотив» набрал 25 очков в 14 матчах и занимает 4-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. Грозненский «Ахмат» (18) располагается на 10-м месте. Лидером соревнований является «Зенит» (33).