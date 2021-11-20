«Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»: ван де Бек сократил отставание «красных дьяволов» в счёте

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Викаридж Роуд» в Уотфорде проходит матч 12-го тура английской Премьер-лиги «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



На 50-й минуте полузащитник «красных дьяволов» Донни ван де Бек сократил отставание своей команды в счёте. Голевую передачу отдал Криштиану Роналду.



Ранее на 7-й минуте судья Джонатан Мосс поставил пенальти в ворота «красных дьяволов». К точке подошёл нападающий Исмаила Сарр, который не смог переиграть Давида де Хеа, но на добивании сыграл Фемения.



После просмотра момента с добиванием мяча в ворота «Манчестер Юнайтед» на VAR арбитр заставил «Уотфорд» перебить пенальти. Сарр во второй раз решился подойти к одиннадцатиметровой отметке, но де Хеа снова парировал удар форварда.



На 28-й минуте отличился нападающий «Уотфорда» Джошуа Кинг, ему ассистировал Эммануэль Деннис. На 44-й минуте Сарр забил гол после передачи Фемения.



Обслуживает встречу бригада арбитров во главе с Джонатаном Моссом. Помогают ему ассистенты Марк Перри и Тим Вуд. Резервный рефери — Дин Уайтстоун.



«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед».



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 11 матчах и занимает 6-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. «Уотфорд» (10) — на 17-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.