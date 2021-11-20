Месси забил первый гол в Лиге 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт забитым мячам во французской Лиге 1. Аргентинский нападающий сумел отличиться в матче 14-го тура Лиги 1 с «Нантом», который проходил на «Парк де Пренс».



Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Месси забил на 87-й минуте, поставив точку в этой встрече. Аргентинцу ассистировал Килиан Мбаппе. Месси провёл шесть матчей за «ПСЖ» в Лиге 1.



«ПСЖ» занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков. «Нант» (18) идёт 11-м.



Месси перешёл в клуб из Парижа в начале нынешнего сезона. Нападающий намеревался продлить контракт с «Барселоной», но из-за финансовых проблем каталонцев Примера запретила зарегистрировать сделку. До перехода в «ПСЖ» Месси на протяжении всей карьеры выступал в «Барселоне».

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