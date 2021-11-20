Месси забил первый гол в Лиге 1

Форвард «ПСЖ» Лионель Месси открыл счёт забитым мячам во французской Лиге 1. Аргентинский нападающий сумел отличиться в матче 14-го тура Лиги 1 с «Нантом», который проходил на «Парк де Пренс».
Встреча закончилась со счётом 3:1 в пользу парижан. Месси забил на 87-й минуте, поставив точку в этой встрече. Аргентинцу ассистировал Килиан Мбаппе. Месси провёл шесть матчей за «ПСЖ» в Лиге 1.
«ПСЖ» занимает первую позицию в турнирной таблице французского чемпионата, команда Маурисио Почеттино набрала 37 очков. «Нант» (18) идёт 11-м.
Месси перешёл в клуб из Парижа в начале нынешнего сезона. Нападающий намеревался продлить контракт с «Барселоной», но из-за финансовых проблем каталонцев Примера запретила зарегистрировать сделку. До перехода в «ПСЖ» Месси на протяжении всей карьеры выступал в «Барселоне».
- 20 ноября 2021
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:14
-
21:12
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:30
-
20:30
-
20:23
-
20:16
-
20:15
-
20:10
-
20:03
-
20:02
-
19:59
-
19:56
-
19:53
-
19:49
-
19:45
-
19:40
-
19:26
-
19:23
-
19:14
-
19:11