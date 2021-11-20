«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счётом 4:0

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.



Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.

Мане открывает счёт в матче:

Жота удваивает счёт:

На 73-й минуте результативный удар после ассиста Мане нанёс нападающий Мохамед Салах.

Салах доводил счёт до разгромного:

На 77-й минуте забил форвард Такуми Минамино, голевую передачу отдал Александер-Арнольд.

Минамино забивает четвёртый мяч «Ливерпуля» в ворота «Арсенала»:

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Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.



«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.