«Ливерпуль» разгромил дома «Арсенал» со счётом 4:0

Сегодня, 20 ноября, на стадионе «Энфилд» в Ливерпуле в рамках 12-го тура английской Премьер-лиги «Ливерпуль» принимал «Арсенал». Хозяева одержали разгромную победу – 4:0.
Счёт был открыт в концовке первого тайма. На 39-й минуте отличился Садио Мане, ему ассистировал Трент Александер-Арнольд. На 52-й минуте гол забил Диогу Жота.
На 73-й минуте результативный удар после ассиста Мане нанёс нападающий Мохамед Салах.
Салах доводил счёт до разгромного:
На 77-й минуте забил форвард Такуми Минамино, голевую передачу отдал Александер-Арнольд.
Минамино забивает четвёртый мяч «Ливерпуля» в ворота «Арсенала»:
Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.
Обслуживала встречу бригада арбитров во главе с Майклом Оливером. Помогали ему ассистенты Стюарт Бёрт и Саймон Беннетт. Резервный рефери — Эндрю Мэдли.
«Ливерпуль» набрал 25 очков в 12 матчах и занимает 2-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лондонский «Арсенал» (20) — на 5-м месте. Лидером соревнований является лондонский «Челси», в 12 встречах набравший 29 очков.
- 20 ноября 2021
-
23:43
-
23:24
-
23:23
-
23:12
-
23:10
-
23:08
-
23:00
-
22:55
-
22:47
-
22:47
-
22:44
-
22:36
-
22:35
-
22:32
-
22:26
-
22:22
-
22:13
-
22:10
-
22:08
-
22:04
-
22:00
-
21:57
-
21:51
-
21:42
-
21:40
-
21:37
-
21:35
-
21:14
-
21:12
-
21:07
-
20:57
-
20:54
-
20:48
-
20:30
-
20:30