Виктор Гончаренко: пусть у «Спартака» проблемы, но на поле они вышли в хорошем составе

Главный тренер «Краснодара» Виктор Гончаренко подвёл итоги матча 15-го тура РПЛ со «Спартаком». Встреча закончилась победой краснодарцев со счётом 2:1.



«Выдалась очень эмоциональная игра. Стадион сегодня был прекрасен в плане поддержки. Мы с большим желанием атаковали, нужно было прерывать эту паузу без побед. Сегодня не стоит говорить о плохом. Ребята ответственно подошли к этому матчу, мы рады этим трём очкам.



Настрой команды зависит не только от установки тренера. Это длительный процесс, в который входит разбор ошибок, тренировки, общение с футболистами, коррекция игры, также понимание того, что сейчас у нас не самая приятная серия игр. Было видно, что мы правильно реагируем на ситуацию, в которой оказались.



Конечно, мы разбирали игру «Спартака» и обсуждали, что нам нужно делать с защитой. Слабые стороны? Это должно оставаться в раздевалке. Соболев, Ларссон и Промес достаточно неплохо располагались для того, чтобы проводить быстрые атаки. Это являлось для нас проблемой какое-то время. Мы не знали, как начинать атаки, и что делать с потерей мяча. Возможно, поэтому мы не так активно показали себя в центре поля. Нельзя недооценивать то, что, пусть у «Спартака» имеются проблемы, на поле они вышли в хорошем составе», — передаёт слова Гочнаренко корреспондент «Чемпионата» Виктория Давыдова.

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