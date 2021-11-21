Моуринью: хотел бы, чтобы Шевченко, как и я, начал клубную тренерскую карьеру с поражения

Главный тренер «Ромы» Жозе Моуринью в преддверии матча 13-го тура итальянской Серии А с «Дженоа» поделился мнением о новом наставнике генуэзского клуба Андрее Шевченко.



«Я не говорю, что мы абсолютно не знаем, чего ожидать от соперника, но, безусловно, мы столкнулись с некоторыми трудностями. Нам предстоит встретиться с командой, у которой новый тренер, но, в конце концов, «Дженоа» и «Рома» нуждаются в очках. Это будет интересно. Обе команды будут играть с большим желанием одержать победу.



Первое воспоминание о Шевченко — когда я увидел, как он играет. Когда ты получаешь «Золотой мяч», выигрываешь Лигу чемпионов и многие другие трофеи, ты входишь в историю. Назначение в «Дженоа» — первый опыт работы тренером в клубе для Шевченко. Он уже преуспел со сборной Украины, доказав, что у него есть чёткая философия футбола. Он спокойный лидер, потому что и в жизни является спокойным человеком. Хотел бы, чтобы он испытал то, что я испытал в своём первом матче в качестве тренера: я проиграл, но потом завоевал множество трофеев», — приводит слова Моуринью Football Italia.



Матч чемпионата Италии «Дженоа» — «Рома» состоится сегодня, 21 ноября. Начало игры — в 22:45 мск.