Почеттино прокомментировал первый гол Месси в Лиге 1

Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино прокомментировал победу команды в матче 14-го тура французской Лиги 1 с «Нантом» (3:1).



«Мы показали свой характер и качество команды. Первый тайм был очень хорош. Прогресс связки Месси-Неймар-Мбаппе? Я всегда говорил, что речь идёт о налаживании связей, совместно времяпрепровождении, а также в участии в матчах. Но хорошую игру продемонстрировала вся команда. Жаль, что в первом тайме нам не удалось забить больше голов.



Что касается Месси, не думаю, что он беспокоился о том, что не забивает в чемпионате. Он великий чемпион, лучший футболист мира. Он знает, как пережить самые трудные времена, у него есть терпение. Хорошо, что он забил. Что касается сроков возвращения Маркиньоса и Кимпембе, мы будем следить за их восстановлением и решим, когда придёт время вернуть их на поле. Но мы уверены, что они смогут сыграть с «Манчестер Сити», — приводит слова Почеттино AFP.

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