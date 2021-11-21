Анчелотти: у Азара не ковид, это больше похоже на гастроэнтерит

Главный тренер мадридского «Реала» итальянец Карло Анчелотти рассказал о проблемах со здоровьем нападающего «Королевского клуба» Эдена Азара.

«Азар, как и большинство игроков, которые редко выходят на поле, недоволен. Честно говоря, я был бы расстроен, если бы Эдена не было в нашей команде. Я хочу, чтобы игроки боролись и конкурировали за место в первой команде.

У Азара сейчас заболевание желудка, и ему нужно два или три дня отдыха. Это не ковид. Это больше похоже на желудочный грипп – гастроэнтерит», — приводит слова Анчелотти AS.

После перехода в «Реал» летом 2019 года Азар регулярно выбывает из строя по причине травм. Из-за повреждений бельгиец пропустил большое количество матчей. В нынешнем сезоне Эден провёл за «Королевский клуб» из Мадрида 10 матчей в Ла Лиге и отметился лишь одной результативной передачей.