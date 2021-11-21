«Ростов» и «Уфа» сыграли вничью. Агаларов оформил дубль

Сегодня, 21 ноября, «Ростов» встречался с «Уфой». Матч 15-го тура Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022 проходил на стадионе «Ростов Арена» в Ростове-на-Дону и завершился со счётом 2:2. Обслуживала игру бригада арбитров во главе с Евгением Кукуляком из Калуги.

Счёт в матче открыла «Уфа» — забитым мячом на 16-й минуте отметился нападающий Гамид Агаларов. Однако уже на 21-й минуте «Ростов» сравнял счёт усилиями Дмитрия Полоза, который реализовал пенальти, назначенный из-за попадания мяча в руку тому же Агаларову.

Второй тайм развивался по похожему сценарию. На 57-й минуте «Уфа» вышла вперёд – вновь отметился Агаларов, но на этот раз не с игры, а с заработанного им же пенальти. Но совсем скоро, на 59-й минуте, Понтус Альмквист сравнял счёт. Финальный свисток арбитра зафиксировал результативную ничью.

«Ростов» набрал 17 очков в 15 встречах и занимает 11-е место в турнирной таблице Российской Премьер-Лиги сезона-2021/2022. «Уфа» (15) — на 12-м месте. Лидером соревнований является санкт-петербургский «Зенит» (33).