Защитник «Наполи» заболел коронавирусом и может не сыграть со «Спартаком»

Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на COVID-19, информирует официальный сайт команды. 21-летний футболист пропустит сегодняшний матч с «Интером» в Серии А.



24 ноября «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в групповом этапе Лиги Европы. Скорее всего, Дзаноли пропустит и эту игру.



Сообщается, что футболист привит от инфекции и ранее уже болел коронавирусом. В этом сезоне Дзаноли провёл 4 матча за «Наполи» во всех турнирах.



Добавим, ранее положительный тест на коронавирус сдали ещё два игрока «Наполи» – Диего Демме и Маттео Политано. Они тоже могут пропустить матч со «Спартаком».



Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.