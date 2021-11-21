Защитник «Наполи» заболел коронавирусом и может не сыграть со «Спартаком»

Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на COVID-19, информирует официальный сайт команды. 21-летний футболист пропустит сегодняшний матч с «Интером» в Серии А.
24 ноября «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в групповом этапе Лиги Европы. Скорее всего, Дзаноли пропустит и эту игру.
Сообщается, что футболист привит от инфекции и ранее уже болел коронавирусом. В этом сезоне Дзаноли провёл 4 матча за «Наполи» во всех турнирах.
Добавим, ранее положительный тест на коронавирус сдали ещё два игрока «Наполи» – Диего Демме и Маттео Политано. Они тоже могут пропустить матч со «Спартаком».
Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.
- 21 ноября 2021
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