Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
«Сочи» — «Рубин». Платная прямая трансляция
Начало прямой трансляции
19:30 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Защитник «Наполи» заболел коронавирусом и может не сыграть со «Спартаком»

Защитник «Наполи» заболел коронавирусом и может не сыграть со «Спартаком»
Комментарии

Защитник «Наполи» Алессандро Дзаноли сдал положительный тест на COVID-19, информирует официальный сайт команды. 21-летний футболист пропустит сегодняшний матч с «Интером» в Серии А.

24 ноября «Наполи» сыграет на выезде со «Спартаком» в групповом этапе Лиги Европы. Скорее всего, Дзаноли пропустит и эту игру.

Сообщается, что футболист привит от инфекции и ранее уже болел коронавирусом. В этом сезоне Дзаноли провёл 4 матча за «Наполи» во всех турнирах.

Добавим, ранее положительный тест на коронавирус сдали ещё два игрока «Наполи» – Диего Демме и Маттео Политано. Они тоже могут пропустить матч со «Спартаком».

Российский клуб набрал 4 очка после 4 матчей и находится на последнем месте в турнирной таблице своей группы. При этом у красно-белых ещё есть шансы выйти в плей-офф с первого места. Возглавляет турнирную таблицу группы «Наполи», набрав 7 очков.

Новость по теме
«Боюсь, причина тут не только ковид». Журова — об идее переноса матча «Спартак» — «Наполи»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021