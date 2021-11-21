«Сегодня 1 апреля?» Луис Энрике отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на информацию, согласно которой он может возглавить «Манчестер Юнайтед» после увольнения с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Ранее СМИ сообщили, что Энрике на посту главного тренера хочет видеть форвард команды Криштиану Роналду.



«Сегодня что, 1 апреля?» — приводит слова Энрике La Sexta.



«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).



Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Клаудио Раньери.

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