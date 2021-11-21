«Сегодня 1 апреля?» Луис Энрике отреагировал на слухи о работе в «Манчестер Юнайтед»
Поделиться
Главный тренер сборной Испании Луис Энрике отреагировал на информацию, согласно которой он может возглавить «Манчестер Юнайтед» после увольнения с поста главного тренера Уле-Гуннара Сульшера. Ранее СМИ сообщили, что Энрике на посту главного тренера хочет видеть форвард команды Криштиану Роналду.
«Сегодня что, 1 апреля?» — приводит слова Энрике La Sexta.
«Манчестер Юнайтед» набрал 17 очков в 12 матчах и занимает 7-е место в турнирной таблице английской Премьер-лиги сезона-2021/2022. Лидером соревнований является «Челси» (29).
Последним для Сульшера в качестве главного тренера «Манчестер Юнайтед» стал матч 12-го тура АПЛ с «Уотфордом». Встреча закончилась со счётом 4:1 в пользу подопечных Клаудио Раньери.
Комментарии
- 21 ноября 2021
-
19:34
-
19:31
-
19:26
-
19:21
-
19:15
-
19:01
-
18:59
-
18:57
-
18:54
-
18:47
-
18:44
-
18:42
-
18:39
-
18:38
-
18:34
-
18:29
-
18:26
-
18:24
-
18:17
-
18:15
-
18:12
-
18:07
-
18:00
-
17:54
-
17:49
-
17:41
-
17:32
-
17:22
-
17:10
-
17:00
-
16:56
-
16:53
-
16:45
-
16:44
-
16:41
Партнерский контент