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«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ
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«Динамо» уверенно победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.

На 15-й минуте Константин Тюкавин у правого края штрафной получил мяч от Сергея Паршивлюка и быстро покатил налево вдоль линии штрафной, а там Себастьян Шиманьски подработал его под удар и пробил в дальний угол ворот. На 22-й минуте Шиманьски с углового на левом фланге закрутил мяч к линии вратарской, где Фабиан Бальбуэна выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку.

Спустя три минуты Паршивлюк от правого края штрафной навесил в центр вратарской, где Вячеслав Грулёв головой подрезал мяч под ближнюю штангу. Ещё через две минуты Грулёв получил мяч от Дениса Макарова, прошёл ближе к штрафной от центра поля и отправил мяч в ближний верхний угол ворот.

В середине второго тайма Арсен Захарян обработал мяч после передачи Макарова, прицелился и по красивой дуге пробил с 20 метров кручёным под перекладину. В конце встречи Данил Степанов на левом фланге ушёл от опеки и прострелил в штрафную от её края, а Даниил Хлусевич без сопротивления пробил низом, и мяч прокатился между ног Антона Шунина, попав в сетку.

«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (13) идёт 14-м.

Россия - Премьер-Лига. 15-й тур
21 ноября 2021, воскресенье. 16:30 МСК
Динамо М
Москва
Окончен
5 : 1
Арсенал
Тула
1:0 Шиманьски – 15'   2:0 Бальбуэна – 22'   3:0 Грулёв – 25'   4:0 Грулёв – 27'   5:0 Захарян – 60'   5:1 Хлусевич – 85'
Комментарии
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