«Динамо» разгромило «Арсенал» в матче РПЛ

«Динамо» уверенно победило тульский «Арсенал» в матче 15-го тура РПЛ. Встреча прошла в Москве и завершилась со счётом 5:1 в пользу хозяев.
На 15-й минуте Константин Тюкавин у правого края штрафной получил мяч от Сергея Паршивлюка и быстро покатил налево вдоль линии штрафной, а там Себастьян Шиманьски подработал его под удар и пробил в дальний угол ворот. На 22-й минуте Шиманьски с углового на левом фланге закрутил мяч к линии вратарской, где Фабиан Бальбуэна выпрыгнул и головой отправил мяч в сетку.
Спустя три минуты Паршивлюк от правого края штрафной навесил в центр вратарской, где Вячеслав Грулёв головой подрезал мяч под ближнюю штангу. Ещё через две минуты Грулёв получил мяч от Дениса Макарова, прошёл ближе к штрафной от центра поля и отправил мяч в ближний верхний угол ворот.
В середине второго тайма Арсен Захарян обработал мяч после передачи Макарова, прицелился и по красивой дуге пробил с 20 метров кручёным под перекладину. В конце встречи Данил Степанов на левом фланге ушёл от опеки и прострелил в штрафную от её края, а Даниил Хлусевич без сопротивления пробил низом, и мяч прокатился между ног Антона Шунина, попав в сетку.
«Динамо» набрало 29 очков и вышло на второе место в турнирной таблице РПЛ. «Арсенал» (13) идёт 14-м.
- 21 ноября 2021
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