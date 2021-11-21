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Кафанов: ничья с «Уфой» закономерна, хотя «Ростову» позарез нужна была победа

Кафанов: ничья с «Уфой» закономерна, хотя «Ростову» позарез нужна была победа
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Главный тренер «Ростова» Виталий Кафанов подвёл итоги матча с «Уфой» (2:2) в 15-м туре РПЛ.

«Игра получилась такой же, как и наши последние матчи. Было много борьбы, а вот моментов и у тех, и у других ворот немного. При этом в игре забито четыре мяча, два из них нами отыграно. Могли в конце и победный забить, конечно. Ничья закономерна.

«Ростов» больше приобрёл или потерял? Я думаю, что потерял, потому что мы играли дома с нашим прямым конкурентом по таблице. В данной ситуации идёт борьба за выживание. Нам позарез нужна была эта победа.

Мы просили ребят, чтобы они не питали никаких иллюзий, что мы в чём-то сильнее. Матчи с «Уфой» всегда очень тяжёлые.

Сумел ли Хаджикадунич заменить Баштуша? Сравнивать не хочется. Всё-таки Баштуш – это ведущая боевая единица в обороне. Хаджикадунич, скажем так, мог сыграть лучше. Во всяком случае, в сборной он проявил себя хорошо», – цитирует Кафанова сайт «Ростова».

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