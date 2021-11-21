Матч «Лион» — «Марсель» был прерван, болельщики попали Пайету бутылкой в голову

Матч 14-го тура Лиги 1 «Лион» — «Марсель» был прерван уже через две минуты после начала. Арбитр остановил игру из-за поведения болельщиков. Фанаты «Лиона» бросили в полузащитника «Марселя» Димитри Пайета бутылку. Она попала в голову футболисту. Это произошло в тот момент, когда Пайет шёл подавать угловой. Пока неизвестно, будет ли возобновлён матч.



Отметим, что в нынешнем сезоне уже происходил аналогичный инцидент с участием Пайета. В матче с «Ниццей» болельщики соперника начали закидывать футболиста бутылками. Одна из них также попала в Пайета.



После этого француз бросил бутылку назад на трибуны. Фанаты начали выбегать на поле и устроили драку с футболистами «Марселя». Матч был остановлен, его так и не завершили. Позднее «Ницце» засчитали техническое поражение.