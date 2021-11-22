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Тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение развития команды

Тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение развития команды
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Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение дальнейшего развития команды, сообщает Manchester Evening News. По данным источника, специалист побеседовал с руководством «Манчестер Юнайтед» и рассказал, как будет действовать, если его назначат новым главным тренером.

Накануне, 21 ноября, «Манчестер Юнайтед» расстался с Уле-Гуннаром Сульшером, который занимал пост главного тренера. Решение было принято на следующий день после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Уотфордом» (1:4).

Тен Хага СМИ называют одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Специалист успешно работает с «Аяксом», который досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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