Тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение развития команды

Главный тренер «Аякса» Эрик тен Хаг представил руководству «Манчестер Юнайтед» собственное видение дальнейшего развития команды, сообщает Manchester Evening News. По данным источника, специалист побеседовал с руководством «Манчестер Юнайтед» и рассказал, как будет действовать, если его назначат новым главным тренером.



Накануне, 21 ноября, «Манчестер Юнайтед» расстался с Уле-Гуннаром Сульшером, который занимал пост главного тренера. Решение было принято на следующий день после поражения «Манчестер Юнайтед» в матче АПЛ с «Уотфордом» (1:4).



Тен Хага СМИ называют одним из главных кандидатов на пост главного тренера «Манчестер Юнайтед». Специалист успешно работает с «Аяксом», который досрочно гарантировал себе путёвку в плей-офф Лиги чемпионов.

Видеообзор матча «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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