Педри стал обладателем награды Golden Boy — 2021

Полузащитник «Барселоны» и сборной Испании Педри стал обладателем приза Golden Boy, вручаемого лучшему молодому игроку в Европе не старше 21 года.

На приз также претендовали Карим Адейеми («РБ Зальцбург»), Джуд Беллингем («Боруссия» Дортмунд), Эдуарду Камавинга («Реал»), Шарль Де Кетеларе («Брюгге»), Гави («Барселона»), Брайан Хиль («Тоттенхэм»), Райан Гравенберх («Аякс»), Мэйсон Гринвуд («Манчестер Юнайтед»), Даниэль Мальдини («Милан»), Джамал Мусиала («Бавария»), Нуну Мендеш («ПСЖ»), Роберто Пикколи («Аталанта»), Йереми Пино («Вильярреал»), Джованни Рейна («Боруссия» Дортмунд), Родриго («Реал»), Букайо Сака («Арсенал»), Флориан Виртц («Байер»), Вильям Салиба («Марсель»), Юрриен Тимбер («Аякс»).



Приз будет вручён испанцу 15 декабря в Турине.



В прошлом году награду получил нападающий «Боруссии» Эрлинг Холанд.