Гризманн: пребывание в «Барселоне» не было кошмаром
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Форвард «Атлетико» Антуан Гризманн поделился впечатлениями от выступления за «Барселону». Перед началом нынешнего сезона француз вернулся в мадридский клуб.
«Я был очень рад переходу в «Барселону», играл с отличными партнёрами по команде. Многому научился у тренеров, хоть иногда и не играл, что было тяжело.
Нет, нахождение в «Барселоне» не было кошмаром. Я забивал почти по 20 мячей в каждом сезоне. Выступление за «Барселону» вспоминаю с гордостью», — цитирует Гризманна Telefoot.
Гризманн перешёл в мадридский клуб на правах аренды из «Барселоны» в минувшее трансферное окно. Соглашение включает в себя обязательство выкупа французского игрока за € 40 млн. Гризманн защищал цвета «Барселоны» с 2019 года, а до этого также играл за «Атлетико».
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