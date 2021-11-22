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Новый президент РПЛ Хачатурянц: я остаюсь в ЭСК, буду присматривать за судейством

Новый президент РПЛ Хачатурянц: я остаюсь в ЭСК, буду присматривать за судейством
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Новоиспечённый президент Российской Премьер-Лиги Ашот Хачатурянц заявил, что остаётся в экспертно-судейской комиссии и будет «присматривать» за судейством в чемпионате России.

«Я остаюсь в ЭСК. Считаю, что значимость этого органа трудно переоценить. После каждого тура много эмоций, гендиректоры по привычке после последнего тура тоже мне звонили. У нас есть этот инструмент, который фактически выносить окончательные решения. Они обоснованные. По их результатам делаются выводы не только по оценкам судьям, но и по справедливости тех высказываний на эмоциях.

Окончательно из судейства не ухожу. По договоренности с Дюковым я буду присматривать за судейством. Вместо себя я рекомендую Каманцева, который пришёл вместе со мной. Он в курсе всех начинаний и трендов. Уверен, что он совместно со мной доведёт реформу до конца», — передаёт слова Хачатурянца корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

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