Кержаков — о Карпине: прямолинейный, честный, не боится признавать ошибки

Главный тренер «Нижнего Новгорода» Александр Кержаков высоко оценил тренерские качества нынешнего наставника сборной России Валерия Карпина.

«Мне нравится, во-первых, что сборная добивается результата сейчас. Во-вторых, мне нравится сам Карпин как личность, как он себя ведёт как тренер. То есть то, чего он хочет добиться, он понимает. Он не боится признавать своих ошибок, он не боится быть откровенным, не боится быть прямолинейным. Он честный перед всеми», — сказал Кержаков в интервью на PREMIER.

Напомним, Валерий Карпин в конце июля возглавил сборную России, подписав контракт с Российским футбольным союзом до конца этого года. Позже национальная команда под его руководством вышла в стыковые матчи отбора на ЧМ-2022, и контракт Карпина с РФС был продлён.