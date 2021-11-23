Витория: я работаю со страстью и любовью к «Спартаку»

Главный тренер «Спартака» Руй Витория высказался в преддверии матча Лиги Европы с «Наполи».

«В первую очередь думаю о том, что нужно готовить клуб к сильной команде. Но если будет предложение об общении с Тедеско — я не против.

«Мы были первой командой, которая обыграла «Наполи». Восхищаюсь ими, они играют всегда в очень сильном составе. Что касается тех, кто выйдет — они тоже способны доставить неудобства. Повторюсь, это команда высочайшего уровня. Если мы сможем достичь максимальной концентрации, будет очень хорошо.

Я работаю со страстью и любовью к «Спартаку». Бывают позитивные моменты, и нет. Самое важное — следующая игра. Моя функция и миссия — готовить команду к каждой следующей игре. Будущее — это завтра, и повлиять мы можем только на игру. Я тренер уже очень долго, и я достаточно титулованный тренер. Что будет завтра — посмотрим.

На самом деле в Неаполе у нас тоже была сложная ситуация. У них играли все 11 игроков, которые являются футболистами высочайшего уровня. Но также стоит понимать, что у «Наполи» не только 11 футболистов, а вся команда сильна. Нам нужно приложить усилия, чтобы подготовиться к этому важному матчу», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Павел Левкович.

Напомним, в среду, 24 ноября, «Наполи» на выезде встретится с московским «Спартаком» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы сезона-2021/2022. На данный момент клуб из Италии возглавляет группу С, имея в своём активе 7 очков. Московский «Спартак» замыкает турнирную таблицу с четырьмя набранными баллами.