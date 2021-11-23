Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» должен заплатить «ПСЖ» за приход Почеттино

Стало известно, какую неустойку «Манчестер Юнайтед» будет вынужден заплатить «Пари Сен-Жермен» за переход главного тренера французского клуба Маурисио Почеттино в стан «красных дьяволов».
По информации Manchester Evening News, руководство «Ман Юнайтед» должно будет заплатить £ 10 млн (€ 11,9 млн). Ранее стало известно, что Почеттино хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.
Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».
После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «Манчестер Юнайтед» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».
Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:
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