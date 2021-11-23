Матч-центр Новости Видео Билеты Рейтинг букмекеров Обучение ставкам Заряжаем футболом
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Футбол Новости

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» должен заплатить «ПСЖ» за приход Почеттино

Стало известно, сколько «Манчестер Юнайтед» должен заплатить «ПСЖ» за приход Почеттино
Комментарии

Стало известно, какую неустойку «Манчестер Юнайтед» будет вынужден заплатить «Пари Сен-Жермен» за переход главного тренера французского клуба Маурисио Почеттино в стан «красных дьяволов».

По информации Manchester Evening News, руководство «Ман Юнайтед» должно будет заплатить £ 10 млн (€ 11,9 млн). Ранее стало известно, что Почеттино хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.

Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «Манчестер Юнайтед» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

Смотри английскую Премьер-лигу, Ла Лигу, Кубок Италии и другой футбол эксклюзивно в Okko.

Новость по теме
«ПСЖ» связался с Зиданом на случай ухода Почеттино в «Манчестер Юнайтед»
Комментарии
Новости. Футбол
Все новости RSS
Партнерский контент
© championat.com 2000–2021