Игрок «Динамо» Томаш Кендзёра прокомментировал предстоящую игру с «Баварией» в рамках 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов.



«Конечно, мы хотим забивать мячи, ведь это в футболе самое главное. И ещё не пропускать. В матче с «Баварией» нужно сделать всё возможное для этого. Неоптимальный состав «Баварии»? Сейчас тренер рассказал нам на собрании об этом. Но если посмотреть на их состав, то из основы почти никто не выпал, только Киммих и Гнабри. Однако можно сказать, что «Бавария» всё равно приехала основным составом», — цитирует Кендзёру Sport.ua.

Команды выступают в группе Е. Мюнхенцы возглавляют турнирную таблицу квартета. Подопечные Юлиана Нагельсмана в 4 матчах турнира набрали 12 очков, выиграв все игры, суммарно забив 17 мячей, а пропустив 2. На 2-м месте в группе E расположилась «Барселона». Подопечные Хави в 4 играх ЛЧ набрали 6 очков, потерпев 2 поражения и одержав 2 победы, суммарно забив 2 мяча, а пропустив 6. Киевское «Динамо» замыкает турнирную таблицу группы. Украинская команда набрала одно очко в рамках Лиги чемпионов.