Петржела: «Зенит» сегодня проиграет. Не верю, что они пройдут дальше в Лиге чемпионов

Бывший главный тренер «Зенита» Властимил Петржела дал свой прогноз на матч группового этапа Лиги чемпионов между «Мальмё» и «Зенитом».

«Хотелось бы, чтобы «Зенит» победил. Но, как мне кажется, они проиграют. Вот такое чувство посетило меня перед игрой. Это не связано с потерей Азмуна. Его отсутствие не проблема, не придаю этому значения. У «Зенита» достаточно качественный состав и без Сердара.

Если говорить о шансах «Зенита», я не верю, что они пройдут дальше в Лиге чемпионов. Лига Европы — вполне, но, повторюсь, не Лига чемпионов. В это я не верю», — сказал Петржела в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Павлом Левковичем.

Напомним, сегодня, 23 ноября, состоится матч 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов УЕФА сезона-2021/2022 «Мальмё» — «Зенит». Встреча пройдёт на стадионе «Эледа (Сведбанк)» в Мальмё (Швеция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.