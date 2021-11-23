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Главный тренер «ПСЖ» Почеттино высказался о возможности ухода в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «ПСЖ» Почеттино высказался о возможности ухода в «Манчестер Юнайтед»
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Главный тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино высказался о возможности ухода в «Манчестер Юнайтед».

«Мне хорошо в Париже. Я хорошо знаком с подобными ситуациями, всю жизнь сталкиваюсь с ними и как игрок, и как тренер. Всякое случается, но эти разговоры – не моя ответственность. Если вы спросите меня, я отвечу, что счастлив в Париже», — цитирует Почеттино RMC Sport.

Ранее сообщалось, что Почеттино хочет покинуть «ПСЖ» из-за разногласий со спортивным директором Леонардо, а также ввиду отсутствия возможности принимать самостоятельные решения.

Напомним, 21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был отправлен в отставку с должности главного тренера «Манчестер Юнайтед».

После увольнения норвежца в СМИ появились сообщения о том, что правление «красных дьяволов» изучает кандидатуры пятерых специалистов. Английский клуб могут возглавить экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье». В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

Видеообзор матча 12-го тура АПЛ «Уотфорд» — «Манчестер Юнайтед»:

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