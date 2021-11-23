Нападающий «Галатасарая» Райан Бабель выпустит автобиографию в формате рэп-альбома

34-летний нападающий «Галатасарая» Райан Бабель собирается выпустить автобиографию в виде рэп-альбома.

«Хотелось сделать что-то особое, креативное. То, чего ещё не было. У меня было вдохновение. Около года назад я вернулся в «Аякс».Тогда ко мне подошёл журналист и спросил, хочу ли я начать писать автобиографию. Тогда мне показалось, что ещё слишком рано. Я не был готов. Но когда начался карантин, приходилось сидеть дома, и мне стало скучно. Так и появилась эта идея.

Я подумал: «Почему бы не выпустить автобиографию в музыкальном формате?» Тогда я позвонил нескольким друзьям-музыкантам из Нидерландов, чтобы узнать, есть ли у них время и поделиться своей идеей. Они очень заинтересовались и захотели помочь мне. Так и началось это приключение», – приводит слова Бабеля The Guardian.

Напомним, за свою карьеру Бабель выступал за такие клубы, как «Аякс», «Ливерпуль», «Хоффенхайм», «Бешикташ» и «Фулхэм».