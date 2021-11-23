«Мальмё» — «Зенит»: хозяева открыли счёт в матче, забив первый гол в этой Лиге чемпионов

Полузащитник «Мальмё» Серён Риекс открыл счёт в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Зенитом» на 28-й минуте встречи. Ему ассистировал Велько Бирманчевич. Риекс отыгрался в стенку с Бирманчевичем и низом покатил мяч в дальний угол из пределов штрафной площади.

Отметим, что «Мальмё» забил первый гол в текущем розыгрыше Лиги чемпионов.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит».

Игру обслуживает бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистируют ему Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR отвечают португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).