«Мальмё» — «Зенит»: Дзюба не забил пенальти, сильно пробив по центру

Нападающий «Зенита» Артём Дзюба не забил пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов, пробив по центру ворот. На момент 53-й минуты второго тайма счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.
Пенальти был назначен после столкновения вратаря «Мальмё» Йохана Далина с полузащитником «Зенита» Венделом.
«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит».
Игру обслуживает бригада арбитров из Латвии во главе с Андрисом Трейманисом. Ассистируют ему Харальд Гудерманис и Алексей Спасенников. Резервный арбитр — Александр Голубев. За VAR отвечают португалец Жоау Пиньейру и француз Вилли Делажо.
После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).
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