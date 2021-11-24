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Фанаты «Зенита» перед незабитым пенальти жестами просили, чтобы удар исполнял не Дзюба

Фанаты «Зенита» перед незабитым пенальти жестами просили, чтобы удар исполнял не Дзюба
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Фанатский сектор «Зенита» показывал, чтобы пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё» не исполнял нападающий сине-бело-голубых Артём Дзюба. Фанаты жестами просили Дзюбу уйти от мяча, оставив его другому футболисту.

Напомним, нападающий «Зенита» Артём Дзюба не забил пенальти в матче 5-го тура группового этапа Лиги чемпионов с «Мальмё», пробив по центру ворот. На момент 61-й минуты второго тайма счёт в матче — 1:0 в пользу хозяев.

Пенальти был назначен после столкновения вратаря «Мальмё» Йохана Далина с полузащитником «Зенита» Венделом.

«Чемпионат» ведёт текстовую онлайн-трансляцию встречи «Мальмё» — «Зенит».

После четырёх туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 3 очка. «Мальмё» (0) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Ювентус», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Челси» (9).

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