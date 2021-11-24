Куртуа — об Азаре: все быстро забыли, что он за игрок, но Эден — необычный футболист

Вратарь «Реала» Тибо Куртуа высказался о своём партнёре по клубу и сборной Бельгии нападающем Эдене Азаре.
«Я не могу сказать, что он несчастен. Все быстро забыли, что он за игрок. Не стоит забывать о его уровне.
Нельзя думать о том, что он обычный игрок, потому что это не так. Он очень важный член нашей команды. С тренировками и играми он всего добьётся», — цитирует Куртуа Marca.
Нападающий выступает за «Реал» с 2019 года, куда перешёл из «Челси» за € 115 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до июня 2024 года.
В нынешнем розыгрыше испанской Примеры Азар принял участие в 10 матчах и отдал одну результативную передачу.
Видеообзор матча 14-го тура Примеры «Гранада» — «Реал»:
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