Семак ответил на вопрос Быстрова, где красивый футбол «Зенита» в матче с «Мальмё»

Главный тренер санкт-петербургского «Зенита» Сергей Семак ответил бывшему футболисту сине-бело-голубых Владимиру Быстрову, который задал наставнику вопрос об отсутствии красивой игры российского клуба во встрече 5-го тура групповой стадии Лиги чемпионов УЕФА с «Мальмё» (1:1).

«Думаю, это у Володи Быстрова надо спросить, где красивый футбол. Может, в Испании или Англии. Где ещё у нас красивый футбол есть? Лига чемпионов — это абсолютно другой уровень, здесь нужно работать под давлением, быстро работать. Естественно, мы в Европе на тех ролях, на которых мы есть. Думаю, многое зависит от уровня игры в целом, а уровень игры складывается от многих дополнительных факторов», — сказал Семак в эфире телеканала «Матч ТВ».

После пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).