Главный тренер сборной Италии Роберто Манчини отказался возглавить «Манчестер Юнайтед», утверждает в своём «твиттере» глава футбольного отдела Bild Кристиан Фальк.
По его информации, представители «МЮ» связывались с Манчини, но 56-летний специалист ответил, что его приоритет сейчас — вывести сборную Италии на чемпионат мира-2022. Весной итальянцы сыграют в стыковых матчах.
Также Фальк пишет, что в шорт-лист претендентов на должность главного тренера «МЮ» сейчас входят Унаи Эмери («Вильярреал»), Маурисио Почеттино («ПСЖ»), Хулен Лопетеги («Севилья») и Брендан Роджерс («Лестер»). Бывший главный тренер «Реала» Зинедин Зидан отказался возглавить английский клуб, а с руководителем отдела спорта и развития московского «Локомотива» Ральфом Рангником «МЮ» не намерен вести переговоры, так как в 2019-м уже связывался с немцем, и тогда стороны не смогли наладить конструктивный диалог.
Напомним, на минувшей неделе «МЮ» уволил Уле-Гуннара Сульшера.
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