Доменико Тедеско приехал на игру «Спартак» — «Наполи»

Бывший наставник московского «Спартака» Доменико Тедеско приехал на игру красно-белых с «Наполи» в пятом туре группового этапа Лиги Европы. Встреча пройдёт на стадионе «Открытие Банк Арена» в Москве. Стартовый свисток арбитра прозвучит в 18:30 мск.

«Чемпионат» проводит текстовую онлайн-трансляцию встречи «Спартак» — «Наполи».

Игру обслужит бригада арбитров из Франции во главе с Клеманом Тюрпеном. Ассистировать ему будут Николя Дано и Сириль Гренгор. Резервный арбитр — Бенуа Мийо.



После четырёх туров «Спартак» занимает последнее место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 4 очка. «Наполи» (7) располагается на первом месте. Второй идёт «Легия» (6), третьим — «Лестер» (5).