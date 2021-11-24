Источник: Рангник не заинтересован в назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед»

Руководитель по спорту и развитию московского «Локомотива» Ральф Рангник не заинтересован в назначении главным тренером «Манчестер Юнайтед». Об этом сообщил немецкий журналист Тоби Альтшаффль в своём «твиттере».

Ранее сообщалось, что кандидатура немца была предложена совету директоров «красных дьяволов». В Рангнике видят того человека, который может поработать с командой до конца нынешнего сезона. В качестве временного сменщика также называется имя Лорана Блана, тренирующего катарский «Аль-Райян».

21 ноября Уле-Гуннар Сульшер был уволен с поста наставника «красных дьяволов». Правление клуба изучает кандидатуры пятерых специалистов на место нового главного тренера команды. Сейчас клуб тренирует Майкл Кэррик. Сменить Кэррика могут экс-наставник «Реала» Зинедин Зидан, тренер «Пари Сен-Жермен» Маурисио Почеттино, Брендан Роджерс, возглавляющий «Лестер Сити», и Хулен Лопетеги, работающий в «Севилье».