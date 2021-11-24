Расшифровка интервью с Ловреном. «Зенит» считает, что его слова передали неадекватно

Защитник «Зенита» Деян Ловрен пообщался с журналистом на английском языке сразу после матча Лиги чемпионов с «Мальмё» (1:1). Российские СМИ взяли слова футболиста из шведской прессы, и при переводе с английского на шведский, а затем со шведского на русский произошли небольшие отклонения. На это указал генеральный директор «Зенита» Александр Медведев, заявивший, что слова Ловрена про пенальти передали неадекватно. «Чемпионат» сделал свою расшифровку на основе аудио на английском языке.

Журналист: Что думаете о пенальти и об уровне судейства?

Ловрен: Честно говоря, мне это не понравилось. Судейство сегодня мне не понравилось. Слишком мягкое, честно говоря. Я был в такой ситуации на Евро. Не знаю, как защитник должен прыгать. Но это хорошее решение для нас.



Журналист: Но вы чувствуете боль, которую чувствуют некоторые игроки «Мальмё»?

Ловрен: Да-да. Как я и сказал. Согласен с ними на сто процентов. Я был в похожей ситуации. Что ты можешь сделать, когда прыгаешь? Ты не можешь прыгать с опущенными руками. Такого не может быть. Ты должен защищаться. Но, знаете, это футбол, ошибки случаются. Иногда это хорошо для твоей команды и плохо для другой.

Напомним, после пяти туров «Зенит» занимает третье место в турнирной таблице группы Н. Сине-бело-голубые имеют в своём активе 4 очка. «Мальмё» (1) располагается на последнем, четвёртом месте. Возглавляет таблицу «Челси», набравший 12 очков. На втором месте располагается «Ювентус» (12).