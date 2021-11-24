Руй Витория: Умяров и Литвинов — будущее «Спартака» и сборной России

Главный тренер московского «Спартака» Руй Витория прокомментировал игру Руслана Литвинова и Наиля Умярова в матче с «Наполи» (2:1).
«Умяров и Литвинов показывают фантастическую игру. Да и Игнатов, и вся команда – но вы спросили про этих игроков. Центр поля – молодые игроки, но они показывают отличный характер, классно подходят к тактическим вопросам. Игнатов классно играет в атаке, выполняет то, что должен. Но важно, что для нас важны все игроки. Умяров и Литвинов – будущее «Спартака» и сборной России.
Травмы Мозеса и Бакаева? У Виктора ничего серьёзного, хотя говорить пока рано. У Бакаева возникла проблема на последней тренировке, посмотрим, когда он вернётся. Не знаю, готовы ли они сыграть в Уфе», — передаёт слова Витории корреспондент «Чемпионата» Максим Пахомов.
- 24 ноября 2021
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