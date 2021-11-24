«Спартак» использовал эмодзи «клоун» в посте про поведение Спаллетти

Московский «Спартак» в своём «твиттере» отреагировал на эпизод, который произошёл между главными тренерами Руем Виторией и Лучано Спаллетти после окончания матча с «Наполи» (2:1). Напомним, наставник красно-белых подошёл к итальянцу, чтобы поблагодарить за игру, однако тот демонстративным жестом отказался от рукопожатия.

Москвичи описали действия Спаллетти с помощью эмодзи «клоун».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).