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Джейми Каррагер: Месси, Мбаппе и Неймар – пассажиры. «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов

Джейми Каррагер: Месси, Мбаппе и Неймар – пассажиры. «ПСЖ» не выиграет Лигу чемпионов
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Бывший защитник «Ливерпуля» Джейми Каррагер выразил уверенность, что «ПСЖ» не сможет выиграть Лигу чемпионов.

«Возьмём, к примеру, четыре команды, одна из которых, как по мне, выиграет Лигу чемпионов – «Манчестер Сити», «Ливерпуль», «Челси» или «Бавария». У всех них нет в составе пассажиров. У «ПСЖ» три пассажира – Месси, Мбаппе и Неймар. Поэтому у них нет никаких шансов выиграть Лигу чемпионов, вообще никаких.

В случае с Мбаппе я расстраиваюсь ещё сильнее. В определённой степени могу понять Месси — ему 34 года, он должен беречь себя на определённые моменты. Но Мбаппе 22 года. Он должен возвращаться назад, помогая одноклубникам против топового «Манчестер Сити». Ходить по полю – не для меня. Я просто не могу смириться. Мне всё равно, насколько они хороши — они не работают на команду. Времена перевозки пассажиров давно прошли», – цитирует Каррагера Metro.co.uk со ссылкой на Paramount Plus.

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