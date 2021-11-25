ЭСК признала правильными все спорные решения Матюнина в матче «Сочи» — «Рубин»

Экспертно-судейская комиссия РФС дала оценку действиям главного арбитра матча 15-го тура РПЛ «Сочи» — «Рубин» (1:2) Алексея Матюнина. Всего в матче было выделено четыре спорных момента.

«1. Судья правильно засчитал взятие ворот команды «Рубин» на 27-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны атакующего игрока команды «Сочи» №20 Игоря Юрганова происходит незначительный контакт со спиной обороняющегося игрока команды «Рубин» в тот момент, когда данный игрок не находится еще в прыжке и его ноги имеют контакт с газоном. Данный физический контакт является легким и ни коим образом не помешал игроку «Рубина» играть в мяч, так как у него такой возможности не было.

2. Судья правильно вынес второе предупреждение в матче игроку команды «Рубин» №28 Оливеру Абильдгору на 61-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что манера вступления в единоборство с соперником за мяч игрока команды «Рубин» №28 Оливера Абильдгора является безрассудной и он не думает о безопасности соперника, с высокой интенсивностью выставляя ногу с открытыми шипами навстречу бьющему игроку команды «Сочи». Несмотря на то, что контакта открытыми шипами с соперником не происходит, в подобных ситуациях судьям рекомендовано наказывать игроков предупреждением именно за опасную манеру вступления в единоборство, вступая на защиту здоровья игроков.

3. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Рубин» на 51-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что контакт мяча с рукой обороняющегося игрока команды «Рубин» №28 Оливера Абильдгора, являющийся наказуемым, произошел за пределами штрафной площади.

4. Судья правильно не назначил 11-метровый удар в ворота команды «Рубин» на 75-й минуте матча.

Решение ЭСК мотивировано тем, что со стороны игрока обороняющейся команды «Рубин» №5 Филипа Уремовича нет нарушения Правил игры, так как его движение было направлено на игру в мяч и данное единоборство не носит грубый характер. При этом со стороны атакующего игрока команды «Сочи» №30 Матео Кассьерры усматриваются элементы неправильной блокировки соперника по причине того, что нападающий выставляет свой корпус навстречу движению защитника еще до того, как мяч приблизился к нему на игровое расстояние, и он не имеет зрительного контакта с мячом во время блокировки соперника», — приводит текст решения ЭКС официальный сайт РФС.