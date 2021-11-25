Экс-глава пресс-службы «Спартака» рассказал интересные детали о работе Руя Витории

Бывший руководитель пресс-службы московского «Спартака» Ярослав Кулемин рассказал интересные детали о тренерской деятельности нынешнего главного тренера красно-белых Руя Витории.

«Вчера был прекрасный вечер, «Спартак» во второй раз обыграл «Наполи», а Руй показал себя молодцом, который держит удар, несмотря ни на что. Отдельный респект за реакцию на выходку Спаллетти, хотя, зная португальца, я не удивлен. Его действительно сложно смутить.

Так получилось, что в августе я был человеком, от которого Руй узнал об уходе Дмитрия Попова. Для тренера это стало сюрпризом, но на пресс-конференции он максимально собрался и даже призвал руководство к диалогу, которого, очевидно, не хватало уже тогда. А наутро как ни в чем не бывало разбирал с нами подготовку к матчу: где какую деталь улучшить.

Сейчас много разговоров о его методах работы, что он делает так, что не так. Не буду лезть в игровые моменты, тут и без меня очередь из экспертов. Расскажу о другом.

Витория ввёл регулярные встречи с руководителями служб «Спартака». Там он делился рекомендациями и обсуждал маленькие футбольные хитрости — вплоть до того, с какой скоростью болбои должны возвращать мяч в игру.

В общении с прессой Руй уделял большое внимание mind games и сам продумывал ключевые послания своих выступлений. Знаменитое «Нечего терять», наделавшее шума перед матчем с «Бенфикой», — сознательный ход, чтобы раскрепостить игроков. Руй знал, что его слова переведут, и больше говорил о проблемах «Бенфики», настаивал, что для соперника попадание в ЛЧ — вопрос жизни и смерти. Рассуждал так: я хочу, чтобы давление шло на игроков «Бенфики». Неслучайно он написал книгу по психологии «Искусство войны для тренеров».

Ещё он просил постить в соцсетях мотивирующие фразы – чтобы футболисты их видели и реагировали. А на флеш-интервью всегда пропускал коллег вперёд — чтобы за ним оставалось последнее слово. Перед каждой игрой я готовил Рую отчеты о сопернике: медийном образе, цитатах о «Спартаке». И все это он использовал. То же самое касалось судей: в спорных ситуациях Руй мог слегка добавить театральности: «Эй, что за дела?» Не все из приёмов работали, но у каждого была своя логика, и наблюдать за этим было как минимум интересно.

Первое время беспокойство доставлял только «инстаграм» Руя: тот самый скрин и кадры «Спартака» из Трнавы. Делались они с понятным расчётом, но исполнение подвело. Когда мы встретились, я первым делом завёл чат с его SMM-щиками, где каждый новый пост проходил «предмодерацию». Не знаю, продолжается ли эта работа сейчас, но тренер почти ничего не публикует.

Москва для Руя — постоянный поиск людей, на которых можно опереться, в том числе в мелочах. В его ситуации поддержка особенно важна, но лица в «Спартаке» меняются слишком часто. На обеде в честь назначения Виторию сопровождали Мележиков, Попов, Фетисов, переводчик Дима Крайтор и я. Через 2 месяца остался один Евгений Владимирович… Такого, уверен, Руй не видел нигде.

И хотя об этом не писали в телеграм-каналах, но для португальцев он победитель, оказавшийся в непонятной ситуации. И пытающийся к этой ситуации адаптироваться. Когда перед игрой в Лиссабоне мы шли на интервью, трибуны, заметив Руя, устроили ему овацию. Наверное, там его знают чуть лучше.

Ну и, конечно, если он когда-нибудь захочет написать вторую часть «Искусства войны», это будет занимательно. А эпизод со Спаллетти – далеко не самое интересное», — написал Кулемин в своём «фэйсбуке».