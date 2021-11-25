«Галатасарай» — «Марсель»: онлайн-трансляция матча начнётся в 20:45

Сегодня, 25 ноября, «Галатасарай» примет на своём поле «Марсель» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Тюрк Телеком — Али Сами Йен» в Стамбуле (Турция). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 20:45 мск.
«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Локомотив» — «Лацио».
Матч обслужит судейская бригада из Германии. В роли главного арбитра выступит Тобиас Штилер. Помогать ему будут ассистенты Эдуард Байтингер и Роберт Кемптер.
Напомним, после четырёх туров «Локомотив» занимает последнее, четвёртое место в турнирной таблице своей группы, набрав всего два очка. Лидер квартета – «Галатасарай» (9). На втором месте располагается «Лацио» (5). Третью строчку занимает «Марсель» (4).
- 25 ноября 2021
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