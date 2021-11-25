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«Лестер» — «Легия»: онлайн-трансляция игры начнётся в 23:00

«Лестер» — «Легия»: онлайн-трансляция игры начнётся в 23:00
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Сегодня, 25 ноября, «Лестер» примет на своём поле «Легию» в матче 5-го тура группового этапа Лиги Европы УЕФА сезона-2021/2022. Встреча пройдёт на стадионе «Кинг Пауэр — Уолкерс» в Лестере (Англия). Стартовый свисток арбитра прозвучит в 23:00 мск.

«Чемпионат» проведёт текстовую онлайн-трансляцию матча «Лестер» — «Легия».

После пяти туров «Спартак» занимает первое место в турнирной таблице группы С. Красно-белые имеют в своём активе 7 очков. «Наполи» (7) располагается на втором месте, уступая «Спартаку» по результатам очных встреч, так как красно-белые дважды обыграли неаполитанцев. Третьей идёт «Легия» (6), четвёртым — «Лестер» (5).

В английском национальном первенстве «Лестер» занимает двенадцатое место. «Легия» расположилась на семнадцатом месте в чемпионате Польши.

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