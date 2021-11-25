Артета рассказал о возможном привлечении Венгера к работе в «Арсенале»
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Главный тренер «Арсенала» Микель Артета рассказал о возможном возвращении в команду легендарного наставника Арсена Венгера. Французский специалист покинул команду в 2018 году после того, как возглавлял её на протяжении 22 лет.
«Было невероятно приятно встретиться с Венгером и пообщаться с ним. Надеюсь, что мы сможем сделать так, чтобы он был ближе к команде. Я думаю, что он бы получил удовольствие. Мы бы окружили его уважением и почтением, его все любят в команде после всего, что он сделал для «Арсенала».
Какая бы у него была роль в команде? Я пока не могу сказать. Но я бы хотел, чтобы он был ближе к нам, ко мне. Это было бы очень полезно. Он бы принёс большую пользу клубу», — цитирует Артету talkSPORT.
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