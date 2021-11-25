Линекер отреагировал на возможное назначение Рангника на пост главного тренера «МЮ»

Бывший форвард сборной Англии, а ныне футбольный эксперт Гари Линекер прокомментировал информацию, согласно которой руководитель по спорту и развитию «Локомотива» Ральф Рангник станет главным тренером «Манчестер Юнайтед». Ранее сообщалось, что немецкий специалист будет руководить командой до конца сезона.



«Умное решение», — написал Линекер в своём «твиттере» в ответ на публикацию.



«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с Рангником в клубе работает команда специалистов.



Ранее «Манчестер Юнайтед» освободил от должности Уле-Гуннара Сульшера. В настоящее время обязанности главного тренера выполняет Майкл Кэррик.

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