Плутник рассказал, когда будет обсуждаться вопрос с уходом Рангника
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Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о возможном уходе руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»
«Дождёмся завтра, все будет хорошо», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.
«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с ним в клубе работает команда специалистов.
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