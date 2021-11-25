Плутник рассказал, когда будет обсуждаться вопрос с уходом Рангника

Председатель совета директоров «Локомотива» Александр Плутник ответил на вопрос о возможном уходе руководителя по спорту и развитию клуба Ральфа Рангника в «Манчестер Юнайтед»

«Дождёмся завтра, все будет хорошо», — передаёт слова Плутника корреспондент «Чемпионата» Андрей Панков.

«Локомотив» объявил о назначении Ральфа Рангника руководителем по спорту и развитию в июле 2021 года. Контракт Рангника с железнодорожниками рассчитан на три года. Немецкий специалист занимается широким спектром вопросов, включая стратегическое планирование и спортивное развитие, а также работу вертикали клубных команд, академии и подготовки резерва. Вместе с ним в клубе работает команда специалистов.